Перечислены главные последствия пандемии коронавируса для мира

Существует три главных последствия пандемии коронавируса для мира. Их перечислил экономист, ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович.

После пандемии увеличится число сотрудников, работающих на удаленке, сообщил РБК. За последний год новых технологий не появилось, но люди поняли, что многое можно делать из дома.

Кроме того, в период пандемии обострился конфликт между США и Китаем. В дальнейшем политическое и экономическое противостояние только усилится.

«Это будет иметь большое значение как для глобальных цепочек стоимости, так и для таких стран, как, например, Вьетнам, которые смогут взять на себя ту часть производства, которую занимал ранее Китай», — заявил экономист.

А еще одно последствие пандемии — положительное. Разработка вакцин от коронавируса значительно повлияла на всю сферу здравоохранения. Наработанный опыт поспособствует развитию потенциала для разработки других медицинских препаратов, написало ToDay News Ufa.