Перечислены главные ошибки фрилансеров

Главной ошибкой фрилансеров является переработка. Об этом говорится в исследовании компании «СберУслуги».

«Начиная работать на себя, многие начинают совершать одну и ту же ошибку: брать слишком много заказов и перерабатывать. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом», — процитировало РИА «Новости» слова экспертов.

Для фрилансеров важно создать комфортный рабочий график и помнить, что качество работы также зависит и от качества отдыха. Эксперты посоветовали искать первых клиентов среди друзей и знакомых.

Также можно написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг. Еще один эффективный способ — сарафанное радио. Помимо этого, нужно подготовить портфолио, где будет подробно отражен опыт, знания, умения. Важно не забывать выдавать чеки за оказанные услуги.

Официальное выполнение услуг позволит работать не только с физическими лицам, но и с ИП, и компаниями. Это значительно расширит базу клиентов.

Координатор федерального проекта «Кадровый потенциал» Александра Сметана, рассказала ранее, что главная проблема фриланса — это нестабильность. Работа на самого себя может принести большие деньги, но между проектами фрилансер рискует остаться ни с чем.