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    24 июня 2021, 22:19

    Перечислены эффективные способы для борьбы с тлей

    Алена Макаренко

    Не все химические средства эффективно борются с тлей на дачных участках. Как избавиться от насекомого, написало «Утро.ру».

    Перечислены эффективные способы для борьбы с тлей

    На нашествие тли указывают скрученные листья. Сначала насекомые облепляют верхушки побегов. Спустя время вредитель перебирается на всю зеленую массу. Поэтому необходимо сразу же отщипывать пострадавшие листья, которые следует складывать в целлофановый пакет и выбрасывать.

    Кроме того, важно обрабатывать растения мыльным раствором. Чтобы его приготовить, понадобятся зеленое мыло и пол-литра воды. Одну столовую ложку средства нужно развести в 500 миллилитрах жидкости. Затем окуните в полученную пену верхушки растений, на которые напала тля. Мыло образовывает пленку, из-за чего личинки и сами насекомые под ней задыхаются. Такую процедуру нужно провести несколько раз.

    Помимо этого, надо выгнать с участка муравьев, потому что они являются распространителями тли. Необходимо прополоть муравьиные дорожки и сломать сами муравейники.

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