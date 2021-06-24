Перечислены эффективные способы для борьбы с тлей

Не все химические средства эффективно борются с тлей на дачных участках. Как избавиться от насекомого, написало «Утро.ру».

На нашествие тли указывают скрученные листья. Сначала насекомые облепляют верхушки побегов. Спустя время вредитель перебирается на всю зеленую массу. Поэтому необходимо сразу же отщипывать пострадавшие листья, которые следует складывать в целлофановый пакет и выбрасывать.

Кроме того, важно обрабатывать растения мыльным раствором. Чтобы его приготовить, понадобятся зеленое мыло и пол-литра воды. Одну столовую ложку средства нужно развести в 500 миллилитрах жидкости. Затем окуните в полученную пену верхушки растений, на которые напала тля. Мыло образовывает пленку, из-за чего личинки и сами насекомые под ней задыхаются. Такую процедуру нужно провести несколько раз.

Помимо этого, надо выгнать с участка муравьев, потому что они являются распространителями тли. Необходимо прополоть муравьиные дорожки и сломать сами муравейники.

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