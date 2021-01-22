Перечислены эффективные способы борьбы с запотевшими окнами

Для первого варианта понадобятся водка и глицерин. Этот метод считается одним из самых эффективных. На одну часть глицерина взять пять частей водки. Тщательно перемешать их, после этого смочить тканевую салфетку смесью и протереть стекла. Действие раствора будет заметно на протяжении шести-семи дней.

Еще один вариант — газета и мыло. Для этого нужно натереть чистое стекло куском мыла. После этого надо пройтись по поверхности газетой, удаляя оставшиеся частицы мыльной стружки.

Третий способ — пена для бритья, достаточно небольшого количества средства. Необходимо нанести его на тряпку и протереть стекла. Затем нужно удалить остатки пены сухой салфеткой, чтобы на окнах не осталось разводов. Результат будет виден неделю.

Кроме того, в борьбе с запотевшими окнами пригодится скотч. Для этого предстоит тщательно вымыть стекло и удалить все остатки влаги. Следующий шаг — обклеить окно скотчем, снять ленту. В конце процедуры стоит протереть стекло сухой тряпкой. Этот метод эффективен тем, что клейкая сторона скотча не позволит образовываться конденсату. А липкий след останется незаметным.