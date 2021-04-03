Перечислены должности с самыми высокими зарплатами в России

Названы должности с самыми высокими зарплатами в России. Такую подборку составили эксперты сервиса HeadHunter.

Они поделили список на три категории: Москва, регионы и удаленная работа. Зарплата во всех вариантах начинается от 100 тысяч рублей.

В Москве в топ-3 вошли вакансия коммерческого партнера в нефтехимической отрасли — зарплата 500 тысяч рублей, стоматолога-хирурга-имплантолога — от 300 до 750 тысяч рублей, менеджера по работе с клиентами в инвестиционной компании — от 300 до 600 тысяч рублей.

В Набережных Челнах ищут сотрудника на должность начальника оздоровительного лагеря — зарплата до 500 тысяч рублей. В Казани открыта вакансия главного инженера-конструктора — от 300 тысяч рублей. В Новосибирске нужен менеджер по продажам металлопроката — до 300 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты у удаленных сотрудниках на должностях менеджера по продаже новостроек — до 530 тысяч рублей, архитектора — 300 тысяч и выше, а также управляющего сетью студий лазерной эпиляции — до 250 тысяч рублей.