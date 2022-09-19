Перечислены аксессуары, которые помогут с комфортом работать из дома | 360°

Общество 19 сентября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Перечислены аксессуары, которые помогут с комфортом работать из дома Дизайнер Голуб: людям на удаленке необходимо купить передвижной столик и массажную подушку РИА «Новости»

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Дизайнер компании Hoff Юлия Голуб в разговоре с изданием Lenta.ru заявила, что тем, кто работает на удаленке, необходимо запастись передвижным столиком, массажной подушкой и подставкой для ног.

Массажная подушка, по словам эксперта, убирает зажимы в шейно-воротниковой зоне, сохраняет правильное положение позвоночника и улучшает концентрацию и продуктивность.

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«Компактный столик нужен не только любителям завтраков в постели, но и удаленщикам. Фактически это мобильный офис, который можно расположить в любой точке квартиры. Работа на диване или в кровати станет по-настоящему комфортной, если ваш ноутбук будет стоять на нужной высоте», — отметила Голуб.

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Дизайнер также посоветовала присмотреться к подставке для ног, которая поможет предотвратить появление боли и отеков. Специалист отметила, что она должна быть с регулируемой высотой и наклоном и служить для работы как на стуле, так и на диване.

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