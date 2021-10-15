Перечислена запрещенная для детей в России информация

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила, что запрещено показывать детям. Полный список видов контента, который нельзя им демонстрировать, зафиксирован в Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Волынец сообщила, что в список запрещенной для детей информации входят сообщения, которые могут побудить их причинить вред себе и другим, попробовать сигареты, алкоголь или наркотики, намеки на насилие, нетрадиционные сексуальные отношения, неуважение к родителям или противоправное поведение.

Также детей недопустимо вовлекать в проституцию, бродяжничество или азартные игры. Нельзя показывать им в каком-либо виде порнографию или нецензурную брань.

Относительно маленьких детей правила еще более жесткие. Помимо всех этих пунктов, они не должны увидеть ничего, что может шокировать их и оказать влияние на их ментальное здоровье. Это могут быть описания жестокости, насилия, смерти, болезней, аварий и катастроф. Не стоит допускать их и к описаниям половых отношений и бранным словам — даже к тем, которые не относятся к нецензурной брани.