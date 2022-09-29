Перечень специальностей для первичной мобилизации оказался фейком | 360°

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Перечень специальностей для первичной мобилизации оказался фейком

«Объясняем.рф» назвал фейком список специальностей для мобилизации в первую очередь

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Разошедшийся по Telegram-каналам и социальным сетям список военно-учетных специальностей, обладатели которых подлежат мобилизации в первую очередь, оказался подделкой. Об этом сообщил официальный сайт «Объясняем.рф».

Администраторы напомнили, что Минобороны в первую очередь ориентировано на призыв в рамках частичной мобилизации людей с востребованными военно-учетными специальностями. В него вошли мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

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«Распространяемые списки — это фейки», — говорится в сообщении сайта.

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Список с якобы перечнем военно-учетных специальностей появился в Сети в начале этой недели. Тогда же ряд Telegram-каналов сообщил, что речь идет о специальностях людей, которых планировали призвать на плановые сборы.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал в интервью RT, что мобилизационные сборы в России планировали провести в сентябре, но после объявления частичной мобилизации их отменили.

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