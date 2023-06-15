Общество 15 июня 2023, 09:18 Перечень направлений для выплат именных стипендий расширили в Москве Собянин расширил перечень специальностей для назначения городских именных стипендий Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в список специальностей для назначения городских именных стипендий включили более 25 направлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице возрастет число стипендиатов, которые обучаются наиболее важным для города профессиям. С 2023/2024 учебного года перечень будет представлять собой 15 дополнительных направлений бакалавриата и 11 направлений специалитета, уточнил мэр.

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Правительственная программа именных стипендий в Москве реализуется с 2003 года. В этом году их получат две тысячи студентов 1-4 курсов, которые проходят обучение на бюджете по программам бакалавриата и специалитета. Ежемесячные выплаты в размере 6500 рублей положены студентам с хорошей успеваемостью в учебе, также тем, кто активно участвует в общественной жизни вуза и города.

С полным списком профессий и специальностей, по которым выплачивают именные стипендии, можно ознакомиться на сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что территории около МГТУ имени Баумана благоустроят для студентов.