Перечень лекарств от ковида предложили размещать на аптечных кассах в России

В кассовых зонах российских аптек надо развесить перечни лекарств от ковида. Это поможет людям узнать названия одобренных Минздравом препаратов и избежать обмана со стороны работников аптек. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он поделился своей идеей с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в письме.

«Прошу вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19», — приводит RT текст послания парламентария.

Сухарев уточнил, что некоторые работники аптек не всегда добросовестно выполняют свои обязанности и предлагают людям купить лекарства, которые не имеют ничего общего с перечнем препаратов для лечения ковида от здравоохранительного ведомства. Депутат уверен, что это нововведение поможет россиянам быстро разобраться, какие лекарства им нужны.

На этой неделе Министерство здравоохранения разрешило лечить от COVID-19 беременных и недавно родивших женщин «Ковид-глобулином». Он противопоказан во время вынашивания ребенка, но его можно назначать при возникновении чрезвычайных ситуаций.