Переброс украинских войск в Донбасс объяснили глобальной медиапровокацией

Военная обстановка во всем мире, в том числе на Украине, начала нагнетаться в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что таким образом Запад начал глобальную провокацию.

Эксперт отметил, что разрядка геополитической ситуации произойдет примерно к началу февраля. И к встрече Путина и Байдена все стороны готовят свою повестку.

«С нашей точки зрения, сейчас раздувание темы вторжения России на Украину — это глобальная медиапровокация, которая разыгрывается Западом», — заявил Михайлов.

Он уточнил, что все началось с вбросов западных СМИ, старательно нагнетающих обстановку, и именно после этого войска начали перебрасывать на Украину.

«Фейк произошел в западных СМИ, а войска переброшены по-настоящему!» — подчеркнул политолог.

Также Михайлов предположил, что провоцировать Россию могут и с целью вынудить ее нанести несколько ударов по приграничной территории Украины и преподать это в качестве агрессии Москвы в отношении Киева. Он заключил, что такие обострения возникают ежегодно, но потом обычно возвращаются к более спокойным дипломатическим переговорам.

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Украина отправила на территорию Донбасса 125 тысяч военных — это почти половина от всего состава армии страны. Захарова также выразила обеспокоенность новым законопроектом президента Украины Владимира Зеленского, позволяющим иностранным войскам находиться на территории страны, и нежеланием Киева мирно урегулировать конфликты.