Перебравшая хозяйка вывесила кота из окна в 30-градусный мороз

Бедный кот из Магадана едва не умер от забывчивости нерадивой хозяйки. Женщина перебрала с алкоголем и зажала животное форточкой. Хвостатый повис на окне четвертого этажа, когда на улице свирепствовал мороз в 30 градусов.

Как пишет Nation News, завидев кота, забили тревогу простые прохожие. В это время хозяйка животного мирно не спала, не разбудили ее даже истошные кошачьи крики. Достучаться до выпившей мадам удалось только спасателям.

Прибывшие на место сотрудники МЧС сняли кота с окна с помощью веревочной ловушки. В это время те самые прохожие растянули одеяло, чтобы поймать животное, если оно сорвется.

К счастью, усатый отделался только незначительными травмами.