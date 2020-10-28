Переболевший СОVID-19 россиянин рассказал о редких симптомах

Психолог Сергей Ланг и вся его семья переболели COVID-19. Он рассказал о том, как протекала болезнь и о неочевидных симптомах.

Ланг и его близкие не могли нормально спать. Об этом он сообщил во время интервью радио Sputnik.

«Возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура. Температура была, как качели», — отметил мужчина.

Утром она могла повышаться до 37 градусов, через несколько часов уже была 36, а спустя какое-то время 37,5. Во время бессонных ночей мучали панические атаки. В то время все тело ломало и выкручивало. Это то, что испытала жена Ланга. Он сам перенес болезнь в более легкой форме.

Семья, несмотря на то, что после выздоровления прошло несколько месяцев, до сих не оправилась окончательно. Из последствий коронавирус психолог назвал головные боли. У его супруги изменились вкусовые ощущения. Женщина не может ест мясо. Ей кажется, что «оно пахнет тухлятиной».

«Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У редких переболевших возникает искажение запахов», — заключил мужчина.

Среди известных симптомов коронавируса известны высокая температура, кашель, чуть реже — тошнота, рвота, потеря обоняния и вкуса.