Переболевший COVID-19 вице-премьер Трутнев вернулся на работу
Перенесший коронавирус зампред российского правительства, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вышел на работу. Об этом сообщил «Интерфакс».
ИА НСН рассказало, что перед возвращением на работу Трутнев сдал тесты на наличие коронавирусной инфекции. Отмечается, что все анализы дали отрицательный результат.
Коронавирус у Трутнева подтвердился 12 августа. Из-за подхваченной инфекции у него не получилось принять премьер-министра Михаила Мишустина в ходе его рабочей поездки по Дальнему Востоку.