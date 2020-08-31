Переболевший COVID-19 вице-премьер Трутнев вернулся на работу

ИА НСН рассказало, что перед возвращением на работу Трутнев сдал тесты на наличие коронавирусной инфекции. Отмечается, что все анализы дали отрицательный результат.

Коронавирус у Трутнева подтвердился 12 августа. Из-за подхваченной инфекции у него не получилось принять премьер-министра Михаила Мишустина в ходе его рабочей поездки по Дальнему Востоку.