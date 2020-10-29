Переболевший COVID-19 Гоша Куценко рассказал о своем опыте

Куценко заявил, что поправился. Он поблагодарил всех медиков, которые борются за жизни людей в этой непростое время.

«Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — заявил артист.

Он отметил, что осложнения от болезни приходят в качестве «особенной пневмонии». Актер призвал соотечественников не верить ковид-диссидентам, но доверять врачам и тем, кто сам переболел COVID-19. Кроме того, нужно носить маски. В качестве примера он привел Китай. По его мнению, там эпидемию смогли победить благодаря «элементарной дисциплине».

О том, что Гоша Куценко заразился, стало известно в конце октября. СМИ писали о его госпитализации. Артист назвал коронавирус «коварнейшим персонажем».

Ранее Ксения Собчак призналась, что у нее нашли COVID-19. По ее словам, во время болезни ей постоянно хотелось спать и накатывала депрессия. Сейчас телеведущая уже идет на поправку.