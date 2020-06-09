В России предложили профинансировать реабилитацию переболевших COVID-19

Россиянам, которые перенесли COVID-19, могут финансово помочь с реабилитацией. С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Бизнесмены предложили предусмотреть механизм субсидирования расходов граждан на санаторно-курортное лечение в период преодоления последствий вируса до 2022 года, написала газета «Известия».

Как указано в письме главы РСПП Александра Шохина, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, в этом случае можно будет эффективно задействовать огромный потенциал российских лечебных санаториев. Они располагают большим числом мест и значительным персоналом.

В частности, бизнесмены предложили проспонсировать расходы на траты граждан во время реабилитации в санаториях и зарплаты медсотрудникам. Россияне смогут восстановиться, это повысит их трудоспособность и перераспределит нагрузку на больницы.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха на отечественных курортах может увеличиться на 30%.