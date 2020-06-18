    18 июня 2020, 10:58

    Переболевшие COVID-19 снова могут заразиться — ученые

    Эля Данилюк

    Люди могут подхватить коронавирус снова, даже если они уже им заражались до этого. Об этом заявили американские и китайские ученые. Выводы исследования опубликовала газета South China Morning Post.

    Специалисты проверили 23 тысячи медиков из китайского Уханя, и только у 4% были антитела на коронавирус. Хотя переболели COVID-19 около 25% врачей. Это говорит о том, что они вполне могут вновь получить инфицирование.

    «Маловероятно, что люди способны вырабатывать антитела, которые будут гарантировать их иммунитет к коронавирусу в течение долгого времени», — процитировало издание ученых.

    Ранее специалисты ВОЗ заявляли, что даже наличие антител не спасет человека от повторного заражения. При этом вирус может даже не мутировать, а быть в той же форме.

    Чтобы обезопасить людей от новой инфекции, ученые со всего мира работают над вакцинами. В России готовятся к регистрации и к выпуску сразу нескольких препаратов, но пока они еще проходят клинические испытания.