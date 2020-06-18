Специалисты проверили 23 тысячи медиков из китайского Уханя, и только у 4% были антитела на коронавирус. Хотя переболели COVID-19 около 25% врачей. Это говорит о том, что они вполне могут вновь получить инфицирование.

«Маловероятно, что люди способны вырабатывать антитела, которые будут гарантировать их иммунитет к коронавирусу в течение долгого времени», — процитировало издание ученых.

Ранее специалисты ВОЗ заявляли, что даже наличие антител не спасет человека от повторного заражения. При этом вирус может даже не мутировать, а быть в той же форме.

Чтобы обезопасить людей от новой инфекции, ученые со всего мира работают над вакцинами. В России готовятся к регистрации и к выпуску сразу нескольких препаратов, но пока они еще проходят клинические испытания.