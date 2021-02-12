Переболевшие COVID-19 россияне изменили отношение к инфекции

По сравнению с теми, кто не подхватил коронавирус, его опасность считают выше те, кто сам или чьи родственники уже переболели COVID-19. Такие выводы следуют из опроса проведенного сервисом SuperJob, сообщил сайт РБК.

Коронавирус считают «скорее тяжелой болезнью с серьезными последствиями» 45% опрошенных. Чаще так говорят те, кто уже перенес инфекцию или у кого болели близкие (59%). Среди тех, кто сам не болел, но наблюдал течение болезни у родных, в этом убеждены 54% соотечественника. А среди участников опроса, не болевших COVID-19, такой вариант ответа дали только 40%.

Женщины относятся к опасности коронавируса серьезнее мужчин — 48 против 43%. В преувеличении опасности ковида верят 28% респондентов. По их мнению, от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней умирает не меньше людей.

Треть опрошенных (32%) уверены, что антиковидные меры достаточны. Однако больше четверти россиян (28%) убеждены, что принимаемых мер не хватает.

Социологи охватили 541 населенный пункт России, написало агентство Ura.ru. Они опросили более трех тысяч человек старше 18 лет.