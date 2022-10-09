Перебоев с поставками продовольствия в Херсонской области не будет — власти региона | 360°

Все новости

Общество

09 октября 2022, 12:18

РПЦ опровергла слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

Происшествия

09 октября 2022, 12:09

Авторам ЧП на Крымском мосту пообещали «ответку»

Реклама

Общество

09 октября 2022, 12:02

Перебоев с поставками продовольствия в Херсонской области не будет — власти региона

Здоровье

09 октября 2022, 11:48

Впервые с 9 августа в России выявили менее 20 тысяч случаев ковида за сутки

Подмосковье

09 октября 2022, 11:36

Спортсмены Подмосковья вошли в пятерку лидеров летних игр паралимпийцев

Мир

09 октября 2022, 11:31

Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за «планов Киева нанести удар по республике»

Интересное

09 октября 2022, 11:19

Косого в «Джентльменах удачи» должен был сыграть другой актер

Общество

09 октября 2022, 11:17

Бывший актер сериала «След» вступил в ряды Народной милиции ДНР

Подмосковье

09 октября 2022, 11:13

Глава Реутова поддержал стартап юного разработчика в сфере протезирования

Общество

09 октября 2022, 12:02

Перебоев с поставками продовольствия в Херсонской области не будет — власти региона

Замглавы ВГА Стремоусов: перебоев в поставках продовольствия в Херсонскую область не будет

Читать 360tv в

Угрозы перебоев с поставками продовольствия в Херсонскую область нет из-за того, что движение по Крымскому мосту быстро возобновилось, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Тема взрыва на Крымском мосту уже стала неактуальна для украинских СМИ, так как его не удалось разрушить, заявил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Реклама

«Виновные в этом инциденте будут наказаны уже в ближайшее время. Логистика с продовольствием и запасами для Херсонской группировки не нарушена», — подчеркнул он.

Херсонская область граничит с Крымом на юге, и большинство товаров в этом направлении переправляют именно через Крым. После взрыва в грузовике на Крымском мосту движение по нему временно прекратилось. Обрушились два пролета автомобильной части моста. Однако движение автомобилей оперативно удалось возобновить. Легковушки и автобусы проходят полную процедуру досмотра. Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту. Рабочих, которые восстановят поврежденный мост, уже определили. Необходимые объемы работ установили, нужные материалы заказаны.

Крымский мост

Ситуация в Херсоне

Херсонская область

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама