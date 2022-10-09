Общество 09 октября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber Перебоев с поставками продовольствия в Херсонской области не будет — власти региона Замглавы ВГА Стремоусов: перебоев в поставках продовольствия в Херсонскую область не будет

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Угрозы перебоев с поставками продовольствия в Херсонскую область нет из-за того, что движение по Крымскому мосту быстро возобновилось, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Тема взрыва на Крымском мосту уже стала неактуальна для украинских СМИ, так как его не удалось разрушить, заявил Стремоусов в своем Telegram-канале.

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«Виновные в этом инциденте будут наказаны уже в ближайшее время. Логистика с продовольствием и запасами для Херсонской группировки не нарушена», — подчеркнул он.

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