Перебоев больше нет! Интернет 4G стал доступен на всех станциях и перегонах московского метро

Хорошие новости для пассажиров метро — перебоев в мобильной связи больше не будет! Теперь в Московском метрополитене на всех стациях и перегонах есть покрытие 4G. Это значит, что звонить можно даже по видеосвязи из любой точки — не важно, едете вы в вагоне или поднимаетесь на эскалаторе. И, конечно, смотреть любимые фильмы теперь можно, не обновляя страницу. Но все-таки не стоит с головой уходить в телефон и забывать о безопасности.

Удобно ездить на метро, когда в руках смартфон. По пути на работу можно успеть сделать массу дел. Проверить почту, ответить на важные сообщения, посмотреть видео в интернете.

Источник фото: телеканал «360»

Московский метрополитен по праву считается передовым в вопросах связи. Кстати, по загруженности — он второй в мире, уступает лишь Токийскому. Несколько лет назад здесь запустили бесплатный Wi-Fi. Чтобы подключиться, нужно авторизоваться и посмотреть несколько рекламных роликов. 20 часов в месяц пассажиры проводят в виртуальной реальности, пока едут в московском метро.

Но для тех, кто не хочет тратить драгоценное время на авторизацию и рекламу, есть альтернатива. Теперь использовать Wi-Fi нет необходимости, ведь все прекрасно грузится с мобильным оператором.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь у МТС полное 4G покрытие на всех станциях и перегонах Московского метрополитена. Максимальная скорость — 35 мегабит в секунду. Это значит, что скачать новую серию любимого сериала можно за 10 минут. Благодаря 4G покрытию вы никогда не потеряетесь и не заблудитесь — из любой точки метро можно позвонить и свериться с картой.

Раньше, спускаясь в метро, приходилось прекращать разговор словами «перезвоните через час, я в метро!». Сегодня в этом нет необходимости.

Источник фото: телеканал «360»

До конца этого года в столице планируют построить 33 километра линий метро и открыть 14 новых станций. Задача мобильных операторов — не отставать. И вовремя обеспечивать пассажиров связью.

«Для компании МТС развитие инфраструктуры транспортной составляющей города Москвы является стратегической задачей. Наша сеть поддерживает все стандарты второго, третьего и четвертого поколения. Это последний этап, когда мы обеспечивали полное покрытие всех станций и перегонов Московского метрополитена», — отметил технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы разгрузить московские дороги, власти города стараются сделать удобным общественный транспорт. Уже сейчас метро экономит не только время в пути, но и позволяет заняться важными делами, которые точно не сделаешь за рулем автомобиля. Под землей нет пробок и плохой погоды. А вот интернет 4G есть!