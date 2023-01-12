Общество 12 января 2023, 14:56 Перебежчика из Твери задержали при попытке попасть в ряды ВСУ ФСБ: жителя Твери поймали при сборах в ВСУ РИА «Новости»

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Житель Твери собирался на украинский фронт для поддержки противника в боестолкновениях с союзными силами. Затея не удалась: его задержали сотрудники правоохранительных органов. О перебежчике сообщили представители ФСБ. Их процитировало РИА «Новости».

«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина», — рассказали представители ведомства.

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По их данным, неудавшегося предателя интересов ВС России задержали на железнодорожной станции «Тверь». По версии правоохранительных органов, перебежчик планировал вступить в одно из подразделений украинской армии. Мужчина общался с неудавшимися сослуживцами в Сети. Они обсуждали маршрут до Украины.

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Задержанный основательно подготовился к реализации задуманного. Он приобрел военную экипировку, обмундирование и медикаменты.

После задержания мужчину посадили под временный арест. Также ему вменили статью о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Пока неизвестно, как сотрудники ФСБ узнали о планах мужчины.