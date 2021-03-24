Перчатка посетителя убила краснокнижную птицу в Московском зоопарке

Один из трех белоголовых сипов погиб в Московском зоопарке по вине посетителя. Птица проглотила перчатку, которой ее решил подразнить один из гостей. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте зоопарка.

Там рассказали, что сип проживал в зоопарке с 1994 года. Обычно такие птицы доживают до 40 лет — этому самцу было всего 27. По словам сотрудников зоопарка, он был поразительно красив — «с горделивой посадкой головы, широчайшими крыльями, оперением, блистающим на солнце».

Сотрудники зоопарка заметили, что сип ведет себя необычно вяло. Птицу на руках отнесли в ветеринарный корпус — она почти не сопротивлялась. За жизнь птицы почти сутки боролись несколько специалистов, но не смогли спасти.

«Промучился сутки — и умер. Причиной стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка. Перчатка посетителя. Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить — каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу», — сказано в сообщении.

В зоопарке уточнили, что это первый случай, когда белоголовый сип «погиб столь чудовищным образом».