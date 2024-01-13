Общество 13 января 2024, 23:39 PepsiCo запретила Украине упоминать поддержку ВСУ в рекламе Unsplash

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Компания PepsiCo запретила упоминать в рекламе поддержку ВСУ. Об этом сообщила организация B4Ukraine, следящая за деятельностью иностранных фирм на Украине.

Организация разместила требования PepsiCo, которые она выставила потенциальным партнерам осенью прошлого года. Компания подчеркнула, что в рекламных роликах не должны фигурировать военнослужащие, и попросила не создавать видео, которые создают ощущение «небезопасности».

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Под запрет попали все темы, связанные с конфликтом и агрессией, включая призывы поддержать бойцов ВСУ.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины включило компании Mars и PepsiCo в перечень «международных спонсоров войны». Причиной стало продолжение их работы на территории России: в 2022 году бюджет РФ получил от PepsiCo 115 миллионов долларов в налоговых отчислениях.

Украинский список «спонсоров войны» также включает в себя швейцарскую корпорацию Nestle, табачные фирмы Philip Morris и Japan Tobacco, производителей Bacardi, десерта «Медвежонок Барни» и напитков Lipton.