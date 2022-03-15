PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» повысят цены на свою продукцию

Компании PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» предупредили ретейлеров о повышении стоимости своей продукции. Товары брендов могут подорожать на 19% и 13,7%.

Уведомления о повышении цен от производителя напитков и изготовителя молочной продукции ретейлеры получили 10 и 11 марта, сообщила газета «Известия». Компания PepsiCo собирается поднять стоимость продукции с 1 апреля, а «Вимм-Билль-Данн» — с 28 марта.

Соки, снеки и напитки PepsiCo станут дороже в среднем на 19%. Свое решение компания объяснила падением курса рубля и необходимостью частичного покрытия увеличившихся затрат. Подорожание скажется на стоимости таких товаров, как Pepsi, Mirinda, Aqua Minerale, Lipton, J7, «Любимый», Lays и Cheetos.

Как заявили в «Вимм-Билль-Данн», продукция компании станет дороже в среднем на 13,7%. Речь идет о брендах «Домик в деревне», «Агуша», «Веселый молочник» и «Чудо». По словам компании, цены приходится поднимать из-за курса рубля, проблем с логистикой, а также необходимостью менять ингредиенты и упаковку.

Еще одно уведомление о повышении цен ретейлеры получили от компании Coca-Cola. Стоимость напитков и кофе Costa увеличится с 11 апреля. Ранее компания предупреждала заведения общепита о росте цен с 14 марта.