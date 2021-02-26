Пензячка прожила с палочкой от чупа-чупса в мочевом пузыре два года

В Пензе один из местных урологов рассказал о молодой пациентке, у которой во время операции извлекли из мочевого пузыря палочку от чупа-чупса. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

По словам специалиста, инородное тело было обнаружено в ходе дробления камня мочевого пузыря. Она выходила в брюшную полость и заканчивалась в мышцах передней брюшной стенки.

«После повторной беседы выяснено, что это палочка от чупа-чупса, которая „потерялась“ в мочевом пузыре два года назад. Произведено дробление остатков камней и удаление инородного тела», — добавил врач.