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    27 октября 2020, 14:01

    Пензенской области выделили 9 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19

    Полина Петрова

    Пензенской области выделили девять миллионов рублей на бесплатные лекарства от коронавируса. Препаратами будут обеспечены те, кто лечится в домашних условиях, передает канал ОТР.
    Пензенской области выделили 9 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19

    Уточняется, что местные власти планируют начать закупку лекарств для пациентов с легкой формой заболевания 1 ноября. В настоящий момент в местных аптеках зафиксирован дефицит некоторых противовирусных препаратов. Обычно они назначаются при лечении простуды, гриппа и ОРВИ.

    «Поставщики — это компания, которая занимается закупками. То есть это звено между производителем и аптеками, он закупает и поставляет нам в аптеки. Поставщиков много, но ни у одного поставщика нет „Арбидола“ и аналогичных препаратов тоже», — отметила заведующая одной из аптек региона Полина Миронова.

    По мнению представителей фармацевтических компаний, нехватка лекарств может быть связана с новыми правилами маркировки. Их ввели для того, чтобы избавить рынок от подделок.