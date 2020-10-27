Пензенской области выделили 9 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19

Уточняется, что местные власти планируют начать закупку лекарств для пациентов с легкой формой заболевания 1 ноября. В настоящий момент в местных аптеках зафиксирован дефицит некоторых противовирусных препаратов. Обычно они назначаются при лечении простуды, гриппа и ОРВИ.

«Поставщики — это компания, которая занимается закупками. То есть это звено между производителем и аптеками, он закупает и поставляет нам в аптеки. Поставщиков много, но ни у одного поставщика нет „Арбидола“ и аналогичных препаратов тоже», — отметила заведующая одной из аптек региона Полина Миронова.

По мнению представителей фармацевтических компаний, нехватка лекарств может быть связана с новыми правилами маркировки. Их ввели для того, чтобы избавить рынок от подделок.