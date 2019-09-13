Пензенского автомобилиста осудят за смертельную аварию

По данным информагентства, в начале мая 43-летний пьяный водитель превысил скорость и вылетел в кювет. Машина врезалась в дерево и столб. В результате столкновения два пассажира легковушки погибли, еще один серьезно пострадал. Виновника аварии ждет скамья подсудимых. Он может провести за решеткой от четырех до девяти лет.