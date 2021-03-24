Пензенское правительство ушло в отставку после ареста губернатора

Правительство Пензенской области ушло в отставку, но будет работать до формирования нового. Это было сделано после ареста и отрешения от должности губернатора Ивана Белозерцева.

«В соответствии с законом правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина», — рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

В понедельник, 22 марта, Белозерцев был арестован Басманным судом Москвы на два месяца по делу о взятке в размере 31 миллиона рублей.

По версии следствия, губернатор получил от предпринимателей взятку дорогими часами, автомобилем премиум-класса и наличными в размере 20 миллионов рублей. Нарушения выявили после того, как следователи взялись проверять всю деятельность Белозерцева с 2015 года, когда он занял губернаторский пост. Счетная палата обнаружила злоупотребления почти на три миллиарда рублей. Белозерцев свою вину отрицает.