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    24 марта 2021, 09:00

    Пензенское правительство ушло в отставку после ареста губернатора

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Правительство Пензенской области ушло в отставку, но будет работать до формирования нового. Это было сделано после ареста и отрешения от должности губернатора Ивана Белозерцева.

    Пензенское правительство ушло в отставку после ареста губернатора

    «В соответствии с законом правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина», — рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

    Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

    В понедельник, 22 марта, Белозерцев был арестован Басманным судом Москвы на два месяца по делу о взятке в размере 31 миллиона рублей.

    По версии следствия, губернатор получил от предпринимателей взятку дорогими часами, автомобилем премиум-класса и наличными в размере 20 миллионов рублей. Нарушения выявили после того, как следователи взялись проверять всю деятельность Белозерцева с 2015 года, когда он занял губернаторский пост. Счетная палата обнаружила злоупотребления почти на три миллиарда рублей. Белозерцев свою вину отрицает.