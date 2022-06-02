Пензенским семьям направили более 2 млрд руб в качестве соцподдержки

В Пензе семьям с детьми было направлено более двух миллиардов рублей в качестве социальной поддержки. Об этом написала «Пенза-Пресс» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

Более 43 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет, которые воспитываются в неполной семье или в семье с низким доходом, получили поддержку от государства.

Также поддержка коснулась неработающих жителей Пензенской области, которые имеют детей или взяли их на воспитание и членов семей военнослужащих.

«Третья категория — традиционные для Пенсионного фонда выплаты средств материнского (семейного) капитала, которые были направлены на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери и ежемесячные выплаты на второго ребенка», — отметили в ПФР.