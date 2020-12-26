Пензенский зоопарк начал сбор средств на покупку «невесты» для зебры

Уточняется, что особь стоит 1 515 000 рублей. Она станет «невестой» для зебры Мартина, которая уже живет в зоопарке.

«Все вместе мы сможем сделать чудо для зебры Мартина из Пензенского зоопарка. Он тоже заслуживает быть счастливым!» — говорится в тексте поста.

Позже был опубликован отчет, в котором говорится, что уже собрано 36950 рублей.

Ранее белогрудые ежи из Московского зоопарка ушли в спячку из-за первых морозов. До этого они готовились к зиме. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сотрудники зоопарка уточняют, что перед зимним сезоном ежи много едят, чтобы набрать подходящий вес для зимней спячки. В зоопарке их взвешивают, чтобы убедиться, что они готовы к зимнему сезону.

Также животные заранее готовят себе глубокие норы и утепляют их опавшими листьями. После потепления ежи выходят из спячки и начинают сезон размножения.