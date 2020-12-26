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    26 декабря 2020, 16:16

    Пензенский зоопарк начал сбор средств на покупку «невесты» для зебры

    Дарья Морозова

    Пензенский зоопарк объявил о сборе средств на покупку самки зебры Чапмана для зебры Мартина. Сообщение об этом опубликовано на странице зоопарка во «ВКонтакте».
    Пензенский зоопарк начал сбор средств на покупку «невесты» для зебры

    Уточняется, что особь стоит 1 515 000 рублей. Она станет «невестой» для зебры Мартина, которая уже живет в зоопарке.

    «Все вместе мы сможем сделать чудо для зебры Мартина из Пензенского зоопарка. Он тоже заслуживает быть счастливым!» — говорится в тексте поста.

    Позже был опубликован отчет, в котором говорится, что уже собрано 36950 рублей.

    Ранее белогрудые ежи из Московского зоопарка ушли в спячку из-за первых морозов. До этого они готовились к зиме. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Сотрудники зоопарка уточняют, что перед зимним сезоном ежи много едят, чтобы набрать подходящий вес для зимней спячки. В зоопарке их взвешивают, чтобы убедиться, что они готовы к зимнему сезону.

    Также животные заранее готовят себе глубокие норы и утепляют их опавшими листьями. После потепления ежи выходят из спячки и начинают сезон размножения.