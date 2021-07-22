Пензенский СК проверит три случая падения детей из окон

За последнее время в Пензенской области произошло сразу три случая выпадения детей из окон. Региональный Следственный комитет проведет проверку всех трех, сообщила «Пенза-пресс».

Первый случай произошел в Пензе. В момент падения с ребенком в квартире находился сожитель его бабушки.

Во втором случае, который также произошел в Пензе, с ребенком в комнате находилась несовершеннолетняя сестра. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Мать детей в это время была в соседней комнате.

Третий случай произошел в Кузнецке. Ребенок находился в квартире с родителями, но в момент падения они были в соседней комнате.

Все трое детей выжили и попали в больницу.