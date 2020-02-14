Пензенский лихач накатал штрафов на 30 тысяч рублей

По данным информагентства, водитель не реагировал на оповещения о задолженностях до тех пор, пока приставы не пригрозили ему обращением в суд. После этого лихач оплатил все выписанные штрафы.

Уточняется, что автомобилистам грозит либо арест на 15 суток, либо обязательные общественные работы на протяжение 120 часов в случае непогашения штрафов.