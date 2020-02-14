    14 февраля 2020, 16:24

    Пензенский лихач накатал штрафов на 30 тысяч рублей

    Артур Блянихов

    В Пензенской области 29-летний автомобилист собрал штрафов на 30 тысяч рублей, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной ФССП.

    По данным информагентства, водитель не реагировал на оповещения о задолженностях до тех пор, пока приставы не пригрозили ему обращением в суд. После этого лихач оплатил все выписанные штрафы.

    Уточняется, что автомобилистам грозит либо арест на 15 суток, либо обязательные общественные работы на протяжение 120 часов в случае непогашения штрафов.