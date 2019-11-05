Пензенский кузнец рассказал о работе над кованой картой России

По данным информагентства, на протяжении года над кованой картой страны трудились свыше 300 мастеров. Каждый из них в своем стиле отобразил либо достопримечательности того или иного региона России, либо известных личностей, которые там жили.

«На нашем сегменте изображены Спасский собор, „Росток“, река Сура и Михаил Юрьевич Лермонтов, а также молоток и наковальня — они символизируют город Кузнецк», — обратил внимание Седышев.

По его словам, ему было интересно принимать участие в процессе создания арт-объекта. Он заметил, что это была очень сложная и интересная работа. В итоге мастер получил удостоверение Гильдии кузнецов России и диплом мастера кузнечного ремесла.

«Теперь у меня есть документ, подтверждающий мое отношение и любовь к этому ремеслу», — подытожил Седышев.