  • Пензенский кузнец рассказал о работе над кованой картой России

    05 ноября 2019, 13:38

    Артур Блянихов

    В День народного единства в Симферополе открыли арт-объект, получивший название «Время Крыма». Это большие солнечные часы, собранные из выкованных достопримечательностей регионов РФ. ИА «Пенза-Пресс» пообщалось с кузнецом Виктором Седышевым, который создал сегмент, посвященный символам Пензенской области.

    По данным информагентства, на протяжении года над кованой картой страны трудились свыше 300 мастеров. Каждый из них в своем стиле отобразил либо достопримечательности того или иного региона России, либо известных личностей, которые там жили.

    «На нашем сегменте изображены Спасский собор, „Росток“, река Сура и Михаил Юрьевич Лермонтов, а также молоток и наковальня — они символизируют город Кузнецк», — обратил внимание Седышев.

    По его словам, ему было интересно принимать участие в процессе создания арт-объекта. Он заметил, что это была очень сложная и интересная работа. В итоге мастер получил удостоверение Гильдии кузнецов России и диплом мастера кузнечного ремесла.

    «Теперь у меня есть документ, подтверждающий мое отношение и любовь к этому ремеслу», — подытожил Седышев.