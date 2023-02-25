Общество 25 февраля 2023, 20:23 Пензенский губернатор запретил Байдену и его семье въезд в регион Губернатор Пензенской области Мельниченко: президенту Байдену запрещено посещать регион РИА «Новости»

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Президенту США Джо Байдену и его семье запретили посещать Пензенскую область, такое решение принял губернатор региона Олег Мельниченко после включения его в санкционные списки. Нем такие люди не нужны, написал глава в Telegram-канале.

Мельниченко сообщил, что его внесли в санкционный список США, где, помимо него, числятся еще 45 глав регионов. Губернатор заявил, что это признание правильности их действий. При этом Мельниченко подчеркнул, что не удивлен введенными против него санкциями.

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«Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны», — написал губернатор.

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Мельниченко отметил, что Россия восстанавливает города, а США стремятся все разрушить. Он напомнил, что Пенза взяла шефство над Пологовским районом в Запорожской области и никакие «злобные попытки Запада» помешать ни к чему не приведут.