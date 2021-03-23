Пензенский губернатор Белозерцев не признал вину по делу о взятке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого заподозрили в получении взятки, отказался признавать свою вину. Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович.

«Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются… Сказал, что виновным себя не признает. Арест стал для него неожиданностью», — написала она в своем Telegram-канале.

Губернатор также рассказал ей, что назначил его на должность президент Владимир Путин, у которого претензий к нему не было, потому что работал он хорошо и все госпрограммы выполнял. Также Белозерцев подчеркнул, что считает себя патриотом. Глава региона будет находиться под стражей до 20 мая.

Ранее СМИ писали, что Следственные органы внимательно изучат деятельность Белозерцева на предмет его возможной причастности и к другим преступлениям. В результате в отношении губернатора могут возбудить новые дела.

Также сегодня стало известно, что имя губернатора Пензенской области удалили из списка членов президиума регионального отделения «Единой России» на сайте партии. По уставу партии приостановление членства влечет за собой исключение из руководящих органов структурных подразделений.

Белозерцева задержали в воскресенье вечером. Его заподозрили в получении взяток.