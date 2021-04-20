Пензенские коммунисты сделали Ленина золотым, чтобы «воздать должное вождю»

Члены пензенской партии КПРФ отреставрировали за свой счет памятник Владимиру Ленину. Краску выбрали золотую, чтобы «воздать должное вождю». Об этом рассказал изданию «Подъем» глава местного отделения партии Георгий Камнев.

«Мы сделали хорошее дело. Там стоял уже развалившийся памятник, никто на него не хотел выделять никакие денежные средства. Мы по нашей инициативе собрали около 80 тысяч рублей, восстановили этот памятник, отреставрировали и покрасили в золотой цвет», — рассказал он.

Камнев отметил, что краска вне зависимости от цвета стоит примерно одинаково. Золотой цвет они выбрали, чтобы воздать вождю должное и привлечь к скверу внимание. Он выразил надежду, что жители позаботятся о нем и приведут в порядок.

«Это наши денежные средства, а работы выполнял наш секретарь райкома Руслан Бахтеев, то есть полностью все сами сделали», — подчеркнул Камнев.

Коммунисты также отремонтировали постамент, заменили старую плитку, выложили основание из кирпича. Строительные работы длились около месяца. До реставрации памятник Ленину был серого цвета, как и большинство монументов.