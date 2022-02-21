Пензенская область ввела режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

В Пензенской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с завозом беженцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Олег Мельниченко, сообщили в Telegram-канале правительства области.

Режим ЧС начал действовать в Пензенской области с понедельника. Он относится к органам управления и экстренным службам. Введение режима обусловлено принятием беженцев из непризнанных народных республик Донбасса, которым требуется размещение и оказание всяческой помощи.

Глава региона ввел режим ЧС на всей территории области. Местные власти сообщали, что в Пензенской области готовы принять до 700 семей беженцев из ДЛНР. Для людей начали готовить санатории, дома отдыха, учреждения соцзащиты.

В МЧС накануне сообщали, что беженцев из Донбасса готовы принять около 30 регионов. Сначала людей привезли в Ростовскую область. Режим ЧС из-за ситуации с беженцами ранее также ввели Воронежской, Рязанской и Курской области.

Эвакуацию женщин, детей и пожилых людей из Донбасса начали 18 февраля.