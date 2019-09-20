Пензенец сделал необычный подарок городу на юбилей Куйбышевской железной дороги

Скульптура, сконструированная из меди и латуни, достигает 22 сантиметров в высоту и весит семь килограммов. На внешней стороне колокола выгравирована надпись «РЖД». Каркас объекта создали сотрудники сервисного локомотивного депо Пензенского региона Куйбышевской магистрали.

Желающие смогут не только сфотографироваться на фоне скульптуры, но и почувствовать себя настоящим дежурным по станции, подавая сигналы станционного колокола. Звоном планируют отправлять часть поездов с вокзала «Пенза-1».