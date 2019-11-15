Пензенец купил конфеты с червяком
Житель Пензы купил конфеты в вафельной крошке. Из обертки выползли личинки и червячок. Мужчина поделился видео во «ВКонтакте», сообщило информационное агентство «Пенза-пресс».
Мужчина купил сладости в магазине в Терновке. Когда он развернул обертку, пришел в ужас. «Оказались с сюрпризом, причем уже не в первый раз», — заявил он.
На кадрах видно, что из конфет выползали личинки.
Пользователи предположили, что в этом виноват не магазин, а производитель. А еще они назвали конфеты микрозоопарком.
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«Вафельная крошка побежала», — пошутил Михаил. Ему ответил Евгений: «Зато без химии».
Подписчики сообщества посоветовали пензенцу скорее есть лакомство, иначе «самая вкуснятина» сбежит. Также они предложили обратиться в управление Роспотребнадзора.