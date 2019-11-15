  • Пензенец купил конфеты с червяком

    15 ноября 2019, 12:39

    Алена Макаренко

    Житель Пензы купил конфеты в вафельной крошке. Из обертки выползли личинки и червячок. Мужчина поделился видео во «ВКонтакте», сообщило информационное агентство «Пенза-пресс».

    Мужчина купил сладости в магазине в Терновке. Когда он развернул обертку, пришел в ужас. «Оказались с сюрпризом, причем уже не в первый раз», — заявил он.

    На кадрах видно, что из конфет выползали личинки.

    Пользователи предположили, что в этом виноват не магазин, а производитель. А еще они назвали конфеты микрозоопарком.

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    «Вафельная крошка побежала», — пошутил Михаил. Ему ответил Евгений: «Зато без химии».

    Подписчики сообщества посоветовали пензенцу скорее есть лакомство, иначе «самая вкуснятина» сбежит. Также они предложили обратиться в управление Роспотребнадзора.