Пензенец купил конфеты с червяком

Мужчина купил сладости в магазине в Терновке. Когда он развернул обертку, пришел в ужас. «Оказались с сюрпризом, причем уже не в первый раз», — заявил он.

На кадрах видно, что из конфет выползали личинки.

Пользователи предположили, что в этом виноват не магазин, а производитель. А еще они назвали конфеты микрозоопарком.

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«Вафельная крошка побежала», — пошутил Михаил. Ему ответил Евгений: «Зато без химии».

Подписчики сообщества посоветовали пензенцу скорее есть лакомство, иначе «самая вкуснятина» сбежит. Также они предложили обратиться в управление Роспотребнадзора.