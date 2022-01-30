Пентагон заявил, что продолжит поддерживать Украину

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли поговорил по телефону с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Стороны говорили о том, как каждая из них видит ситуацию с безопасностью на территории Восточной Европы. С таким сообщением выступили в пресс-службе Пентагона.

«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе… Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя», — сказано в пресс-релизе.

Как добавили в Пентагоне, на текущий момент именно Украина играет критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе, сообщило «РИА Новости». Буквально накануне Милли выступил с утверждением, что Россия уже сосредоточила возле украинской границы достаточное количество военных и техники, чтобы в любой момент совершить нападение на своего соседа. Милли призвал продолжать искать исключительно дипломатические способы разрешения ситуации.