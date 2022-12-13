Общество 13 декабря 2022, 08:28 Пентагон решил пересмотреть уровень военного присутствия США на Украине Пентагон заявил о намерениях пересмотреть военное присутствие США на Украине piqsels

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Вашингтон намерен заняться пересмотром уровня своего военного присутствия на Украине. Информацию об этом журналистам РИА «Новости» предоставил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране», — заявил он.

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Чиновник Пентагона сделал такое заявления на фоне появившихся в СМИ публикаций о вероятных планах США увеличить численность войск на Украине. При этом он не пояснил, означает ли это заявление то, что Вашингтон может сократить или нарастить численность военного присутствия.

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При этом на днях Пентагон заявил, что в рамках нового пакета военной помощи Украине США отправят боеприпасы для РСЗО HIMARS, 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, а также системы противодействия БПЛА.