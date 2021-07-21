Пенсионный фонд уточнил информацию о получении соцдоплаты

Неработающим пенсионерам с 2022 года не надо будет подавать заявления для установления социальной доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — рассказали в ПФР. Заявление процитировала «Российская газета».

Если размер пенсии будет ниже прожиточного минимума пенсионера, то Пенсионный фонд запросит информацию о мерах соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. В случае, если в системе таких данных не найдется, ПФР обратится за сведениями в соответствующий уполномоченный орган.

Если и после этого доход пенсионера окажется меньше минимума, то Пенсионный фонд сам назначит необходимую сумму. Пенсионеру в течение трех рабочих дней после этого придет уведомление.

Ранее в отделении ПФР по Москве и Подмосковью напомнили, что федеральные льготники могут выбрать форму получения набора социальных услуг — денежную или натуральную. Подать заявление о замене набора социальных услуг или его части денежной выплатой можно до 1 октября.