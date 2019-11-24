Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Родители, не воспользовавшиеся деньгами материнского капитала, могут рассчитывать на его индексацию. Такое разъяснение дали в Пенсионном фонде России.

«Предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного материнского капитала. Причем, как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат. Индексируется маткапитал автоматически на размер годовой инфляции», — сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде.

В ПФР напомнили, что сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии матери, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, с 2018 года семьи с невысоким доходом могут использовать средства материнского капитала в качестве ежемесячной выплаты.

В будущем правительство намерено расширить список возможностей для материнского капитала. Например, одобрен законопроект о расходовании этих средств на строительство дачи. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин подчеркнул, что речь идет именно о жилом здании.

В 2020 году материнский капитал проиндексируется на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.