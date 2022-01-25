Пенсионные накопления предложили использовать на покупку жилья

В России предложили дать возможность жителям использовать их пенсионные накопления для приобретения жилья. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились сразу несколько крупных риелторских компаний. Они отметили, что есть смысл создать нового федерального оператора, который займется помощью в использовании пенсионных начислений на покупку квартир, домов, комнат, земельных участков, а также на строительство.

Бизнес предлагает выдавать эти средства по принципу ипотеки на период до 20 лет или до наступления самого пенсионного возраста. Выдавать можно всю нужную сумму или просто ее часть. Возвращать средства нужно будет по достаточно низкой ставке — только 4–5% годовых.

О новой инициативе риелторских компаний сообщили «Известия». В российском правительстве издание информировали, что предложение уже направили на проработку в два ведомства — Минстрой и Минфин. Как считают авторы идеи, это повысит доступность жилья в стране.

Однако эксперты указывают на то, что средства будет не так легко достать из инвестиционного оборота пенсионных фондов. Тем не менее, подобный опыт применяется в некоторых странах, в том числе в США. Поэтому схема может сработать, считают специалисты.