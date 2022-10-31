Пенсионные коэффициенты за рождение детей предложили увеличить | 360°

Общество 31 октября 2022, 02:50 Пенсионные коэффициенты за рождение детей предложили увеличить Депутаты от ЛДПР предложили в два раза увеличить пенсионные коэффициенты за рождение детей Pxhere

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В России предложили в два раза увеличить пенсионные коэффициенты за рождение детей. Законопроект об этом внесут на рассмотрение в понедельник депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме. Сам документ и пояснительную записку к нему опубликовал в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Законопроектом в целях улучшения пенсионного обеспечения родителей предлагается внести изменения в статью федерального закона „О страховых пенсиях“, согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза», — сказано в пояснительной записке.

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В таком случае за период ухода за первым ребенком коэффициент составит 3,6, за вторым — 7,2, за третьим или четвертым ребенком — 10,8.

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Как отметил Нилов, уход за ребенком должен приносить повышенные пенсионные баллы, а не просто засчитываться в страховой стаж. Это, по его словам, положительно скажется как на рождаемости, так и на достатке семей.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января следующего года. В этом случае, изменения Федерального закона «О страховых пенсиях» коснутся 35 миллионов человек, добавил Нилов.