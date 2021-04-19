Россияне имеют смутное представление о том, каким образом формируется их будущая пенсия. Знают о том, что пенсия делится на страховую и накопительную, меньше 10% жителей страны.

Такие данные приводятся в опросе НПФ Сбербанка и портал «Рамблер», сообщила газета «Известия».

При этом 89% респондентов заявили, что интересуются «пенсионным вопросом», а все про накопительную и страховую части, пенсионные «баллы» знают только 8%.

Пытались разобраться в этом вопросе 51% респондентов, но, по их мнению, «все оказалось слишком сложно». Слышали о пенсионных баллах и двух частях пенсии, но не поняли, как это работает еще 30%. Вообще не интересуются этой темой 11% респондентов.

Четверть россиян не задумываются о размере своей будущей пенсии: 12% отметили, что надеются только на себя, а 13% считают, что размышлять об этом им еще рано.

Лишь примерно представляют размер своей пенсии 37% респондентов. На опыт своих старших родственников ориентируются 17%, еще 15% хотя бы раз ради интереса рассчитывал размер будущих выплат на калькуляторе ПФР, регулярно делают такие расчеты 6% опрошенных.

При этом 63% признались, что пенсии их не устраивают. Считают, что смогут нормально прожить на выплаты только 3% опрошенных. Самостоятельно копить на свое будущее начали 19%, еще 15% думают в ближайшее время начать делать сбережения.

Такие результаты не удивили экспертов. В Минтруде заявили, что до конца года планируют усовершенствовать калькулятор на сайте ПФР. С 2022 года будет запущено проактивное информирование граждан 45 лет и старше о размере будущих выплат.

Рост нестандартной занятости, низкие доходы и изменение структуры населения могут привести к увеличению числа россиян, которые не смогут получать страховую пенсию по старости.