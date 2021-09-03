Пенсионеры получили 1,2 трлн рублей от государства в 2020 году

Пенсионеры в 2020 году получили от государства единовременную помощь на общую сумму 1,2 триллиона рублей. Такой объем стал рекордным, заявили в Росстате.

«Один триллион 200 миллиардов рублей составили в 2020 году выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов», — привела сообщение ведомства газета «Известия».

Во втором квартале прошлого года семьи с низкими доходами и пенсионеры получили 359,4 миллиарда рублей. Выплаты стали одной из мер поддержки россиян в период пандемии коронавируса. Во втором квартале общая сумма выплат составила 255,6 миллиарда рублей.

«Уже в первом квартале 2021 года пенсионерам было выплачено порядка 140 миллиардов рублей», — уточнили в Росстате.

По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, сейчас на многие товары вырос спрос на фоне восстановления мировой экономики. Это привело к подорожанию товаров.

Эксперт напомнил, что в августе президент объявил о выплате 10 тысяч рублей каждому пенсионеру. Журавлев отметил, что такое решение стало «естественным шагом, позволившим компенсировать избыточный рост инфляции в 2021 году».