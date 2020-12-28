Пенсионеры начнут получать январские выплаты в декабре

В Пенсионном фонде России рассказали, что до конца года будет профинансирована доставка всех выплат за праздничные дни января. С 25 декабря фонд начал перечислять пособия, выплаты и пенсии.

«ПФР приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства „Почте России“, с сегодняшнего дня — в кредитные организации», — передает РИА «Новости» слова представителя учреждения.

Пенсионерам, получавшим выплаты через банк, деньги начнут поступать уже со вторника. А тем, кто получает пенсию третьего числа каждого месяца, доставку организуют 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику, уточняет «Газета.ru».

В январе 2021 года россиян ждет несколько важных изменений. В частности, страховые пенсии вырастут на 6,3%. Для работников IT-сектора снизят налоги, а для богатых повысят. Также вырастет количество электронных документов, а в новостройках появятся умные электросчетчики.