Общество 07 июня 2023, 17:12 Пенсионеры набросились с тростью на детей в Оренбурге, пытаясь выгнать их с лавочки

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По соцсетям Оренбурга гуляет видео, на котором пенсионеры набросились на детей во дворе на улице Чкалова. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Дети шумели и делали трюки на самокатах, чем помешали пенсионерам, занявшим соседнюю лавку. Пожилые люди потребовали уйти на детскую площадку, но ребята отказались. В итоге начался конфликт. Пенсионеры набросились на детей, а мужчина даже ударил мальчика тростью.

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Ролик активно обсуждают в Сети. Часть пользователей встала на сторону детей, другая — за старшее поколение.

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