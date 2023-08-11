Общество 11 августа 2023, 12:50 Пенсионеры из Ямала организовали этнофестиваль «В семье одной» в Тюменской области

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Ветераны Ямала организовали в Тюменской области этнофестиваль «В семье одной». Мероприятие приурочили ко Дню коренных народов мира, написал «Ямал-Медиа».

Как рассказала председатель землячества «Север» Союза ветеранов Ямала города Ялуторовск Лилия Максимова, главной темой этнофестиваля стали игры народов мира. Участники, надевшие на себя национальные костюмы, соревновались по основным видам спорта народов Севера.

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«У нас землячество сборное, со всех муниципалитетов Ямала. Оно у нас существует 13 лет», — рассказала Максимова.